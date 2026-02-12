İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Qırğızıstan parlamentinin spikeri istefa verib

    • 12 fevral, 2026
    • 08:44
    Qırğızıstan parlamentinin spikeri istefa verib

    Qırğız Respublikasının Joqorku Keneşinin (Parlament - Qeyd) sədri Nurlanbek Şakiyev istefa verib.

    Bu barədə "Report" Qırğız mətbuatına istinadən xəbər verir.

    "Ölkədə baş verən siyasi hadisələri nəzərə alaraq, bir və ya iki şəxsə xidmət etmədiyimi deməyi zəruri hesab edirəm; mən xalqa, dövlətə və parlamentə xidmət edirəm. Könüllü olaraq istefa vermək qərarına gəldim. Bu, mənim xarici təzyiq olmadan verilən şəxsi qərarımdır", - Nurlanbek Şakiyev vəzifəsindən ayrılarkən bildirib.

    Qırğız Parlament seçki
    Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку

