Qırğızıstan parlamentinin spikeri istefa verib
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 08:44
Qırğız Respublikasının Joqorku Keneşinin (Parlament - Qeyd) sədri Nurlanbek Şakiyev istefa verib.
Bu barədə "Report" Qırğız mətbuatına istinadən xəbər verir.
"Ölkədə baş verən siyasi hadisələri nəzərə alaraq, bir və ya iki şəxsə xidmət etmədiyimi deməyi zəruri hesab edirəm; mən xalqa, dövlətə və parlamentə xidmət edirəm. Könüllü olaraq istefa vermək qərarına gəldim. Bu, mənim xarici təzyiq olmadan verilən şəxsi qərarımdır", - Nurlanbek Şakiyev vəzifəsindən ayrılarkən bildirib.
