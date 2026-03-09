İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Brüsseldəki "Azərbaycan Evi"ndə Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunub

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 20:34
    Brüsseldəki Azərbaycan Evində Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunub

    Brüsseldə fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Evi"ndə 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbir keçirilib.

    "Report"un Avropa bürosu ölkəmizin Belçikadakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, tədbir "BUTAM" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası və "Azərbaycan" Evi tərəfindən təşkil olunub.

    "BUTAM"ın rəhbəri Yasəmən Abbasi təşkilatın fəaliyyəti və həyata keçirilən layihələr barədə danışıb. O, həmçinin iştirakçıları Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edib və xaricdə yaşayan azərbaycanlı qadınların və onların ailələrinin bir araya gəlməsi üçün bu cür görüşlərin vacibliyini vurğulayıb.

    İştirakçılar birgə bədii tablonun yaradılmasında iştirak ediblər. Qonaqlara həmçinin hədiyyələr təqdim olunub.

    Təşkilatçıların fikrincə, bu cür görüşlər xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyinə, milli dəyərlərin qorunub saxlanmasına və mədəniyyətimizin dünyada tanıdılmasına mühüm töhfə verir.

    В Доме Азербайджана в Брюсселе отметили Международный женский день
    International Women's Day Celebrated at House of Azerbaijan in Brussels

