В Доме Азербайджана в Брюсселе отметили Международный женский день

В действующем в Брюсселе Доме Азербайджана прошло мероприятие по случаю 8 марта - Международного женского дня.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на посольство нашей страны в Бельгии, оно было организовано Ассоциацией азербайджанской культуры BUTAM и Домом Азербайджана.

Глава BUTAM Ясамен Аббаси рассказала о работе организации и реализуемых проектах. Она также поздравила собравшихся с Международным женским днем и подчеркнула важность подобных встреч для объединения азербайджанских женщин и их семей, живущих за рубежом.

Собравшиеся приняли участие в создании совместного художественного полотна. Гостям также были вручены подарки.

Как считают организаторы, подобные встречи вносят важный вклад в объединение азербайджанцев, проживающих за рубежом, сохранение национальных ценностей и популяризацию нашей культуры в мире.