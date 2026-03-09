В Доме Азербайджана в Брюсселе отметили Международный женский день

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 18:51
    В действующем в Брюсселе Доме Азербайджана прошло мероприятие по случаю 8 марта - Международного женского дня.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на посольство нашей страны в Бельгии, оно было организовано Ассоциацией азербайджанской культуры BUTAM и Домом Азербайджана.

    Глава BUTAM Ясамен Аббаси рассказала о работе организации и реализуемых проектах. Она также поздравила собравшихся с Международным женским днем и подчеркнула важность подобных встреч для объединения азербайджанских женщин и их семей, живущих за рубежом.

    Собравшиеся приняли участие в создании совместного художественного полотна. Гостям также были вручены подарки.

    Как считают организаторы, подобные встречи вносят важный вклад в объединение азербайджанцев, проживающих за рубежом, сохранение национальных ценностей и популяризацию нашей культуры в мире.

