    • 09 mart, 2026
    • 20:50
    İsrailin zərbələri Livanda 486 nəfəri öldürüb

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində həlak olanların sayı artaraq 486 nəfərə çatıb.

    "Report" "Al Mayadeen" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi bildirib.

    "Martın 2-dən bəri İsrailin hücumu nəticəsində həlak olanların sayı artaraq 486-ya çatıb, 1 313 nəfər yaralanıb", - bəyanatda bildirilir.

    Daha əvvəl 394 nəfərin həlak olduğu bildirilib.

