İsrailin zərbələri Livanda 486 nəfəri öldürüb
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 20:50
İsrailin Livana zərbələri nəticəsində həlak olanların sayı artaraq 486 nəfərə çatıb.
"Report" "Al Mayadeen" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi bildirib.
"Martın 2-dən bəri İsrailin hücumu nəticəsində həlak olanların sayı artaraq 486-ya çatıb, 1 313 nəfər yaralanıb", - bəyanatda bildirilir.
Daha əvvəl 394 nəfərin həlak olduğu bildirilib.
