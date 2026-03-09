В Ливане число погибших из-за израильских ударов достигло 486

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 486 человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, об этом сообщил Минздрав республики.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта возросло до 486, ранения получили 1 313 человек", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о 394 погибших.