    В Ливане число погибших из-за израильских ударов достигло 486

    Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 486 человек.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, об этом сообщил Минздрав республики.

    "Число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта возросло до 486, ранения получили 1 313 человек", - говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось о 394 погибших.

    İsrailin zərbələri Livanda 486 nəfəri öldürüb
    Death toll from Israeli strikes on Lebanon rises to 486, Health Ministry says
