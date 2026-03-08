Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Минздрав Ливана: Число погибших из-за израильских ударов приблизилось к 400

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 15:41
    Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 394, свыше тысячи получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом сообщил министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин.

    "В результате израильских налетов погибли 394 человека, в том числе 33 ребенка и 32 женщины, и 1160 получили ранения, включая 24 ребенка и 24 женщины", - заявил он.

    Ранее сообщалось о 294 погибших.

    Ливан погибшие
    İsrailin zərbələri nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 400-ə çatır
