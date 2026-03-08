İsrailin zərbələri nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 400-ə çatır
Digər ölkələr
- 08 mart, 2026
- 16:08
Eskalasiya başlayandan bəri İsrailin Livana endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 394-ə çatıb, mindən çox insan yaralanıb.
"Report" "Al Jazeera" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bunu respublikanın səhiyyə naziri Nasir ad-Din açıqlayıb.
"İsrailin hücumları nəticəsində 394 nəfər, o cümlədən 33 uşaq və 32 qadın həlak olub, 1160 nəfər, o cümlədən 24 uşaq və 24 qadın yaralanıb", - o bildirib.
Bundan əvvəl 294 nəfərin həlak olduğu bildirilib.
