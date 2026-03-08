İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    • 08 mart, 2026
    • 16:08
    İsrailin zərbələri nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 400-ə çatır

    Eskalasiya başlayandan bəri İsrailin Livana endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 394-ə çatıb, mindən çox insan yaralanıb.

    "Report" "Al Jazeera" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bunu respublikanın səhiyyə naziri Nasir ad-Din açıqlayıb.

    "İsrailin hücumları nəticəsində 394 nəfər, o cümlədən 33 uşaq və 32 qadın həlak olub, 1160 nəfər, o cümlədən 24 uşaq və 24 qadın yaralanıb", - o bildirib.

    Bundan əvvəl 294 nəfərin həlak olduğu bildirilib.

    Минздрав Ливана: Число погибших из-за израильских ударов приблизилось к 400

