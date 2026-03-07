İsrailin Livana hücumları nəticəsində 294 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 20:05
Martın 2-dən bəri İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 294-ə çatıb.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir.
Qeyd olunub ki, İsrailin hücumları 1023 nəfərin yaralanmasına səbəb olub.
Təkcə İsrailin Livanın şərqində yerləşən Nəbi Şit qəsəbəsinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 41 nəfər ölüb, 40 nəfər isə yaralanıb. Ölənlər arasında Livan ordusunun üç hərbçisi də var.
Daha əvvəl ölkənin səhiyyə naziri Nasir ad-Din "Al Mayadeen" televiziyasına verdiyi açıqlamada ölənlərin sayının 250-ni keçdiyini və 600-dən çox livanlının yaralandığını bildirmişdi.
Son xəbərlər
20:37
Ceyhun Bayramovun Baxtiyor Saidov ilə görüşübXarici siyasət
20:31
Foto
TDT-nin baş katibi İranın Naxçıvana PUA hücumlarını pisləyibXarici siyasət
20:26
Salyanda avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürübHadisə
20:18
Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edibDigər ölkələr
20:05
İsrailin Livana hücumları nəticəsində 294 nəfər ölübDigər ölkələr
19:53
Foto
Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edibXarici siyasət
19:52
Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları İranın Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyiblər - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
19:42
Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edibDaxili siyasət
19:37