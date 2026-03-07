İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İsrailin Livana hücumları nəticəsində 294 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 20:05
    İsrailin Livana hücumları nəticəsində 294 nəfər ölüb

    Martın 2-dən bəri İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 294-ə çatıb.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir.

    Qeyd olunub ki, İsrailin hücumları 1023 nəfərin yaralanmasına səbəb olub.

    Təkcə İsrailin Livanın şərqində yerləşən Nəbi Şit qəsəbəsinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 41 nəfər ölüb, 40 nəfər isə yaralanıb. Ölənlər arasında Livan ordusunun üç hərbçisi də var.

    Daha əvvəl ölkənin səhiyyə naziri Nasir ad-Din "Al Mayadeen" televiziyasına verdiyi açıqlamada ölənlərin sayının 250-ni keçdiyini və 600-dən çox livanlının yaralandığını bildirmişdi.

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 300

