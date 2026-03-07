Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 300
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 18:08
Число погибших в Ливане в результате израильских атак с 2 марта возросло до 294 человек.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говрится в сообщении Минздрава Ливана.
"Общее число погибших из-за израильских ударов со 2 марта составило 294, раненых - 1 023 человек", - следует из данных ведомства.
Ранее министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин сообщил в комментарии телеканалу Al Mayadeen, что число погибших превысило 250, а ранены свыше 600 ливанцев.
