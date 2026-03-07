Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 300

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 18:08
    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 300

    Число погибших в Ливане в результате израильских атак с 2 марта возросло до 294 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говрится в сообщении Минздрава Ливана.

    "Общее число погибших из-за израильских ударов со 2 марта составило 294, раненых - 1 023 человек", - следует из данных ведомства.

    Ранее министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин сообщил в комментарии телеканалу Al Mayadeen, что число погибших превысило 250, а ранены свыше 600 ливанцев.

    Минздрав Ливан погибшие Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

    Последние новости

    18:49

    Трамп: США вывели из строя всю систему телекоммуникации Ирана

    Другие страны
    18:39

    Задержан совершивший карманную кражу в метро

    Происшествия
    18:37

    Зеленский и Макрон обсудили применение опыта Киева в противодействии угрозам на Ближнем Востоке

    Другие страны
    18:29

    Арагчи: Атаки США на инфраструктуру Ирана будут иметь серьезные последствия

    Другие страны
    18:29

    В Нахчыване 6159 женщин ведут деятельность как активные физические лица

    Бизнес
    18:17
    Фото

    В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике

    Спорт
    18:08

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 300

    Другие страны
    17:52

    ВВС Израиля уничтожили 16 самолетов в аэропорту Тегерана

    Другие страны
    17:51

    Ильхам Алиев выразил признательность президенту Албании за решительную позицию

    Внешняя политика
    Лента новостей