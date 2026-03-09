U-23 Avropa çempionatı: Vasif Bağırov və Səbuhi Əmiraslanov finala yüksəlib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı start götürüb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, çempionatın ilk günündə Azərbaycan güləşçilərindən Vasif Bağırovla (57 kq) Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) finala yüksəliblər.

    Musa Ağayev (65 kq), Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal uğrunda güləşəcəklər.

    Ramik Heybətov (70 kq) isə təsəlliverici görüşə çıxacaq.

    Qeyd edək ki, U-23 Avropa çempionatı martın 15-nə qədər davam edəcək.

