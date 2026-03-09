Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Чемпионат Европы U-23: Определились финалисты

    Индивидуальные
    • 09 марта, 2026
    • 23:54
    В сербском городе Зренянин стартовал чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

    Как сообщает командированный на соревнования корреспондент Report, в первый день первенства азербайджанские борцы Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) вышли в финал.

    Муса Агаев (65 кг) и Зафар Алиев (97 кг) поборются за бронзовую медаль.

    Рамик Гейбатов (70 кг), в свою очередь, выступит в утешительной схватке.

    Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.

    Чемпионат Европы U-23 борьба соревнования
    U-23 Avropa çempionatı: Vasif Bağırov və Səbuhi Əmiraslanov finala yüksəlib
