Чемпионат Европы U-23: Определились финалисты

В сербском городе Зренянин стартовал чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает командированный на соревнования корреспондент Report, в первый день первенства азербайджанские борцы Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) вышли в финал.

Муса Агаев (65 кг) и Зафар Алиев (97 кг) поборются за бронзовую медаль.

Рамик Гейбатов (70 кг), в свою очередь, выступит в утешительной схватке.

Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.