Чемпионат Европы U-23: Определились финалисты
Индивидуальные
- 09 марта, 2026
- 23:54
В сербском городе Зренянин стартовал чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Как сообщает командированный на соревнования корреспондент Report, в первый день первенства азербайджанские борцы Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) вышли в финал.
Муса Агаев (65 кг) и Зафар Алиев (97 кг) поборются за бронзовую медаль.
Рамик Гейбатов (70 кг), в свою очередь, выступит в утешительной схватке.
Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.
Последние новости
00:10
СМИ: США рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против РФДругие страны
00:00
В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"Внутренняя политика
23:54
Чемпионат Европы U-23: Определились финалистыИндивидуальные
23:47
CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершенаДругие страны
23:29
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран и УкраинуВ регионе
23:17
При атаке на жилые районы Тегерана погибли 40 человекВ регионе
23:04
Гросси: Значительная часть иранского урана находится в ИсфаханеДругие страны
22:50
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации вокруг ОщадбанкаДругие страны
22:32
Фото