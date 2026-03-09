Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Путин провел телефонный разговор с Трампом

    • 09 марта, 2026
    • 23:29
    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

