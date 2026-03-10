В Сарае автомобиль насмерть сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу
Происшествия
- 10 марта, 2026
- 01:32
В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай, на территории, известной как "Йени йол".
Так, легковой автомобиль марки Azsamand сбил пешехода Ниязи Рустамова 1956 года рождения, который пытался перейти дорогу.
От полученных тяжелых травм пешеход скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту случившегося.
