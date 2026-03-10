У берегов Италии произошло мощное землетрясение
- 10 марта, 2026
- 03:48
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тирренском море у побережья Италии.
Как передает Report, об этом сообщает немецкий научно-исследовательский центр о Земле имени Гельмгольца города Потсдам (GFZ)
По сообщению Центра во вторник в Тирренском море у западного побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 6,1.
По данным GFZ, очаг землетрясения залегал на глубине 377 км. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
03:48
