Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Лидеры Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 01:54
    Лидеры Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

    Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Как сообщает Report, об этом распространила информацию пресс-служба Президента Ирана.

    Отмечается, что два лидера обсудили развитие событий в регионе после атак США и Израиля на Иран, а также двусторонние отношения.

    Пезешкиан также опроверг информацию о том, что Иран осуществил ракетный удар по Турции. Он призвал создать совместную группу по расследованию сообщений о ракетной атаке: "Таким образом, пропаганда новостей не сможет повлиять на отношения между двумя нашими дружественными и братскими странами". Пезешкиан поблагодарил Турцию за усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе и выразил удовлетворение в связи с соболезнованиями и посланиями солидарности, переданными турецким правительством в связи с последними событиями в Иране.

    Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, пожелал успехов новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи на его посту. Подчеркнув, что Турция продолжает прилагать усилия для снижения напряженности в регионе, Эрдоган заявил, что вмешательство во внутренние дела Ирана недопустимо, и добавил, что рост региональной напряженности не отвечает долгосрочным интересам ни соседних стран, ни самого Ирана.

    Он отметил, что Турция не намерена вступать в конфронтацию с Ираном и что официальная Анкара готова сделать все возможное для снижения напряженности в регионе. Турецкий лидер также подчеркнул, что в этот период дипломатические каналы должны оставаться более открытыми, чем когда-либо прежде.

    Турция Иран Масуд Пезешкиан Реджеп Тайип Эрдоган
    Türkiyə və İran liderləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

    01:54

    Лидеры Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    01:32

    В Сарае автомобиль насмерть сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу

    Происшествия
    01:18

    Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения Трампа

    Другие страны
    00:41

    КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонны

    Другие страны
    00:10

    СМИ: США рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против РФ

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"

    Внутренняя политика
    23:54

    Чемпионат Европы U-23: Определились финалисты

    Индивидуальные
    23:47

    CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершена

    Другие страны
    23:29

    Путин и Трамп обсудили по телефону Иран и Украину

    В регионе
    Лента новостей