Лидеры Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Report, об этом распространила информацию пресс-служба Президента Ирана.

Отмечается, что два лидера обсудили развитие событий в регионе после атак США и Израиля на Иран, а также двусторонние отношения.

Пезешкиан также опроверг информацию о том, что Иран осуществил ракетный удар по Турции. Он призвал создать совместную группу по расследованию сообщений о ракетной атаке: "Таким образом, пропаганда новостей не сможет повлиять на отношения между двумя нашими дружественными и братскими странами". Пезешкиан поблагодарил Турцию за усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе и выразил удовлетворение в связи с соболезнованиями и посланиями солидарности, переданными турецким правительством в связи с последними событиями в Иране.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, пожелал успехов новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи на его посту. Подчеркнув, что Турция продолжает прилагать усилия для снижения напряженности в регионе, Эрдоган заявил, что вмешательство во внутренние дела Ирана недопустимо, и добавил, что рост региональной напряженности не отвечает долгосрочным интересам ни соседних стран, ни самого Ирана.

Он отметил, что Турция не намерена вступать в конфронтацию с Ираном и что официальная Анкара готова сделать все возможное для снижения напряженности в регионе. Турецкий лидер также подчеркнул, что в этот период дипломатические каналы должны оставаться более открытыми, чем когда-либо прежде.