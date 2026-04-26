Президента США эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме
- 26 апреля, 2026
- 04:52
Президент США Дональд Трамп был эвакуирован с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проходившего в одном из отелей Вашингтона, после инцидента в сфере безопасности.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал C-SPAN со ссылкой на трансляцию мероприятия.
По кадрам трансляции, в зале раздались громкие звуки, после чего возникла паника. Сотрудники Секретная служба США вывели из зала президента, первую леди Мелания Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнс и пресс-секретаря Белого дома.
Корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X, что незадолго до этого в зале были слышны звуки, похожие на выстрелы.
Позднее стало известно, что стрельба произошла в лобби гостиницы Washington Hilton, где проходило мероприятие. По данным Кейтлин Коллинз в эфире CNN, стрелявший был ликвидирован.
В то же время журналисты пресс-пула Белого дома со ссылкой на Секретную службу США сообщили, что нападавший был задержан. Таким образом, информация о его судьбе остается противоречивой.