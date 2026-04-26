Иран заявил о важности отношений со странами Персидского залива

    Иран придает большое значение отношениям со странами Персидского залива.

    Как передает Report, об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.

    "Иран продолжает придавать большое значение отношениям со странами Персидского залива и привержен укреплению взаимного доверия и конструктивного сотрудничества", - отметил он.

    Багаи также подчеркнул значение визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Оман после поездки в Пакистан.

    "Мы находимся в Султанате Оман, в Маскате. Это первый региональный визит Аракчи после атак США и Израиля, которые затронули весь регион", - заявил он.

    По его словам, отношения с Оманом отражают стремление Ирана выстраивать уважительные и взаимовыгодные связи со своими южными соседями.

    Bəqai: İran Fars körfəzi dövlətləri ilə münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir

