Иран заявил о важности отношений со странами Персидского залива
- 26 апреля, 2026
- 03:59
Иран придает большое значение отношениям со странами Персидского залива.
Как передает Report, об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.
"Иран продолжает придавать большое значение отношениям со странами Персидского залива и привержен укреплению взаимного доверия и конструктивного сотрудничества", - отметил он.
Багаи также подчеркнул значение визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Оман после поездки в Пакистан.
"Мы находимся в Султанате Оман, в Маскате. Это первый региональный визит Аракчи после атак США и Израиля, которые затронули весь регион", - заявил он.
По его словам, отношения с Оманом отражают стремление Ирана выстраивать уважительные и взаимовыгодные связи со своими южными соседями.