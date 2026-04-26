Bəqai: İran Fars körfəzi dövlətləri ilə münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir
- 26 aprel, 2026
- 03:33
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"İran Fars körfəzi dövlətləri ilə münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verməkdə davam edir və qarşılıqlı etimadın və konstruktiv əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiq qalır", - İ. Bəqai bildirib. O, Pakistandan sonra XİN rəhbəri Abbas Əraqçinin Oman səfərinin əhəmiyyətini vurğulayıb:
"Biz Oman Sultanlığında, Maskatdayıq. Bu, ABŞ və İsrailin bütün bölgəyə təsir edən hücumlarından sonra A.Əraqçinin regiona ilk səfəridir".
Onun sözlərinə görə, Omanla münasibətlər İranın cənub qonşuları ilə hörmətə əsaslanan və qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmaq istəyinin sübutudur.