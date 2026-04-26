В Колумбии в результате теракта на шоссе погибли 14 человек

Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии увеличилось до 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман в социальной сети X.

"К настоящему моменту мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди которых пятеро несовершеннолетних", - написал он.

Губернатор назвал произошедшее неизбирательной атакой на гражданское население и сообщил, что взрывное устройство было приведено в действие в момент большого скопления людей на трассе, что привело к гуманитарной катастрофе.

Он также отметил резкую эскалацию насилия в регионе, указав, что за последние часы нападения и столкновения зафиксированы в ряде населённых пунктов, включая Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда.

Глава региона призвал центральные власти Колумбии к срочным мерам и направлению министра обороны для координации действий по обеспечению безопасности, отметив, что система здравоохранения работает на пределе возможностей.

По данным издания Caracol Radio, ответственность за серию атак возложена на группировку "Хайме Мартинес", связанную с бывшими участниками организации FARC, не подписавшими мирное соглашение 2016 года.