Пресс-пул Белого дома: Трамп остается на месте проведения мероприятия, где произошла стрельба
Другие страны
- 26 апреля, 2026
- 05:24
Президент США Дональд Трамп по-прежнему находится в гостинице Washington Hilton, где во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме произошла стрельба.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-пул Белого дома, сопровождающий американского лидера.
"Пресс-пул все еще находится в Hilton. Это означает, что президент США не покинул это местонахождение", - говорится в сообщении корреспондентов с места событий.
Последние новости
