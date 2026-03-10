КСИР: Некоторые страны могут получить право на проход через Ормузский пролив
КСИР предлагает сделку: любая страна Залива или Европы, которая вышлет послов Израиля и США, сможет пройти через Ормузский пролив.
Как передает Report, таким заявлением выступил КСИР, сообщает агентство ISNA.
Военные утверждают, что право на проход судов через пролив будет предоставлено уже "на следующий же день" после выдворения послов США и Израиля. По заявлению КСИР, разрешение может получить любое "арабское или европейское" государство.
"Страна, которая выдворит со своей территорией Израиль и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив", - заверили иранские военные.
