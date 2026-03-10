Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Лидеры ЕС встретятся, чтобы обсудить цены на энергоносители и бюрократические барьеры

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 02:56
    Лидеры ЕС встретятся, чтобы обсудить цены на энергоносители и бюрократические барьеры

    10 марта лидеры ЕС приглашены на предсаммитную встречу, посвященную упрощению регулирования и поиску способов борьбы с ростом цен на энергоносители по всему блоку.

    Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    По полученной информации, встреча, организованная Германией, Бельгией и Италией, пройдет в формате видеоконференции и призвана заложить основу для следующего заседания Европейского совета, которое состоится 19 марта.

    Во встрече во вторник примет участие "двузначное" число лидеров ЕС, сообщил один из дипломатов. По состоянию на вечер понедельника оставалось неясным, какие именно лидеры подтвердили своё участие.

    Хотя сокращение бюрократических барьеров давно является приоритетом для правительств, внезапный рост цен на энергоносители заставил лидеров ЕС срочно искать способы предотвратить полномасштабный кризис.

    Напомним, что в понедельник цена барреля нефти превысила отметку в 100 долларов, поскольку война на Ближнем Востоке, вызванная ударами США и Израиля по Ирану, вступила во вторую неделю.

    Ранее министры финансов Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании провели переговоры, чтобы скоординировать возможное высвобождение стратегических нефтяных резервов и не допустить инфляционного шока, способного потрясти мировую экономику.

