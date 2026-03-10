Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера

    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 02:17
    Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера

    На 70-й сессии Комиссии по положению женщин (CSW70), проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, был представлен национальный опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом рассказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики Бахар Мурадова.

    Глава комитета отметила, что в нашей стране гендерное равенство закреплено на конституционном уровне и последовательно обеспечивается в рамках национального законодательства. Так, расширен доступ к механизмам правовой защиты, усилен гендерно чувствительный подход в судебной и правоохранительной системе.

    В то же время в результате всесторонних реформ, реализованных в последние годы, была повышена доступность услуг правовой помощи за счет государства.

    По ее словам, в Азербайджане борьба с бытовым насилием, ранними и принудительными браками является приоритетным направлением, ужесточены меры наказания и усилена защита пострадавших. Кроме того, соответствующие решения Верховного суда вносят важный вклад в устранение сексуальной дискриминации.

    "Новый План действий по гендерным вопросам на 2026–2028 годы предусматривает устранение структурных барьеров, укрепление институционального потенциала, расширение участия женщин в принятии решений, гендерно чувствительное бюджетирование и развитие политики, основанной на данных".

    Б. Мурадова также подчеркнула вклад Азербайджана в международную гендерную повестку:

    "Азербайджан активно вносит вклад в гендерную повестку и на международном уровне. В 2024 году в рамках COP29, проведенного в нашей стране, впервые был организован "Гендерный день" и принята обновленная Лимская рабочая программа. В 2025 году по инициативе Азербайджана в рамках Организации экономического сотрудничества был проведен первый Женский форум. Кроме того, в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) был создан Женский совет".

    Представитель Азербайджана заявила, что участие женщин в миростроительстве и принятии решений на уровне общин является ключевым условием устойчивого мира, а гендерно чувствительный подход в восстановительных процессах, осуществляемых в постконфликтный период, обеспечивает долгосрочную стабильность.

    "Мы считаем, что активное участие женщин в миростроительстве и принятии решений на уровне общин - основное условие устойчивого мира. На основе нашего положительного опыта во всеобъемлющих процессах восстановления в постконфликтный период мы убеждены, что гендерно чувствительный подход является гарантией долгосрочной стабильности. Меры, реализуемые нами на национальном уровне, полностью соответствуют Целям устойчивого развития, особенно задачам, связанным с гендерным равенством и сильными институтами".

    В завершение председатель подчеркнула, что национальный опыт и успешные проекты Азербайджана вносят вклад в международный обмен:

    "Мы придаем большое значение расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой сфере. Потому что твердо убеждены: обмен успешными практиками в области доступа к правосудию служит защите человеческого достоинства и обеспечению равных возможностей во всем мире".

    Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера
    Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера
    Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера
    Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера
    ООН Бахар Мурадова гендерное равенство опыт Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanın gender bərabərliyi sahəsindəki milli təcrübəsi BMT-də nümunə göstərilib
    Ты - Король

    Последние новости

    02:17
    Фото

    Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера

    Внешняя политика
    01:54

    Лидеры Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    01:32

    В Сарае автомобиль насмерть сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу

    Происшествия
    01:18

    Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения Трампа

    Другие страны
    00:41

    КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонны

    Другие страны
    00:10

    СМИ: США рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против РФ

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"

    Внутренняя политика
    23:54

    Чемпионат Европы U-23: Определились финалисты

    Индивидуальные
    23:47

    CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершена

    Другие страны
    Лента новостей