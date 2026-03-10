Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера

На 70-й сессии Комиссии по положению женщин (CSW70), проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, был представлен национальный опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства.

Как сообщает американское бюро Report, об этом рассказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики Бахар Мурадова.

Глава комитета отметила, что в нашей стране гендерное равенство закреплено на конституционном уровне и последовательно обеспечивается в рамках национального законодательства. Так, расширен доступ к механизмам правовой защиты, усилен гендерно чувствительный подход в судебной и правоохранительной системе.

В то же время в результате всесторонних реформ, реализованных в последние годы, была повышена доступность услуг правовой помощи за счет государства.

По ее словам, в Азербайджане борьба с бытовым насилием, ранними и принудительными браками является приоритетным направлением, ужесточены меры наказания и усилена защита пострадавших. Кроме того, соответствующие решения Верховного суда вносят важный вклад в устранение сексуальной дискриминации.

"Новый План действий по гендерным вопросам на 2026–2028 годы предусматривает устранение структурных барьеров, укрепление институционального потенциала, расширение участия женщин в принятии решений, гендерно чувствительное бюджетирование и развитие политики, основанной на данных".

Б. Мурадова также подчеркнула вклад Азербайджана в международную гендерную повестку:

"Азербайджан активно вносит вклад в гендерную повестку и на международном уровне. В 2024 году в рамках COP29, проведенного в нашей стране, впервые был организован "Гендерный день" и принята обновленная Лимская рабочая программа. В 2025 году по инициативе Азербайджана в рамках Организации экономического сотрудничества был проведен первый Женский форум. Кроме того, в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) был создан Женский совет".

Представитель Азербайджана заявила, что участие женщин в миростроительстве и принятии решений на уровне общин является ключевым условием устойчивого мира, а гендерно чувствительный подход в восстановительных процессах, осуществляемых в постконфликтный период, обеспечивает долгосрочную стабильность.

"Мы считаем, что активное участие женщин в миростроительстве и принятии решений на уровне общин - основное условие устойчивого мира. На основе нашего положительного опыта во всеобъемлющих процессах восстановления в постконфликтный период мы убеждены, что гендерно чувствительный подход является гарантией долгосрочной стабильности. Меры, реализуемые нами на национальном уровне, полностью соответствуют Целям устойчивого развития, особенно задачам, связанным с гендерным равенством и сильными институтами".

В завершение председатель подчеркнула, что национальный опыт и успешные проекты Азербайджана вносят вклад в международный обмен:

"Мы придаем большое значение расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой сфере. Потому что твердо убеждены: обмен успешными практиками в области доступа к правосудию служит защите человеческого достоинства и обеспечению равных возможностей во всем мире".