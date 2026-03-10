Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения Трампа
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 01:18
Австралия согласилась предоставить визы пяти игрокам женской сборной Ирана по футболу, чтобы они могли остаться в стране, после того как президент США Дональд Трамп призвал Канберру не отправлять их обратно в Тегеран из-за опасений за их безопасность.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно информации, министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк сообщил журналистам, что остальные члены команды также могут остаться в Австралии. Сборная находится в стране для участия в Кубке Азии.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана после сообщений о том, что пять футболисток попросили убежище в Австралии.
Последние новости
01:54
Лидеры Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионеВ регионе
01:32
В Сарае автомобиль насмерть сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогуПроисшествия
01:18
Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения ТрампаДругие страны
00:41
КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонныДругие страны
00:10
СМИ: США рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против РФДругие страны
00:00
В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"Внутренняя политика
23:54
Чемпионат Европы U-23: Определились финалистыИндивидуальные
23:47
CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершенаДругие страны
23:29