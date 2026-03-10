Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения Трампа

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 01:18
    Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения Трампа

    Австралия согласилась предоставить визы пяти игрокам женской сборной Ирана по футболу, чтобы они могли остаться в стране, после того как президент США Дональд Трамп призвал Канберру не отправлять их обратно в Тегеран из-за опасений за их безопасность.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Согласно информации, министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк сообщил журналистам, что остальные члены команды также могут остаться в Австралии. Сборная находится в стране для участия в Кубке Азии.

    Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана после сообщений о том, что пять футболисток попросили убежище в Австралии.

    футболисты Иран Австралия Дональд Трамп Энтони Альбанезе
    Ты - Король

    Последние новости

    01:54

    Лидеры Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    01:32

    В Сарае автомобиль насмерть сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу

    Происшествия
    01:18

    Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения Трампа

    Другие страны
    00:41

    КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонны

    Другие страны
    00:10

    СМИ: США рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против РФ

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"

    Внутренняя политика
    23:54

    Чемпионат Европы U-23: Определились финалисты

    Индивидуальные
    23:47

    CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершена

    Другие страны
    23:29

    Путин и Трамп обсудили по телефону Иран и Украину

    В регионе
    Лента новостей