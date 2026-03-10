Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения Трампа

Австралия согласилась предоставить визы пяти игрокам женской сборной Ирана по футболу, чтобы они могли остаться в стране, после того как президент США Дональд Трамп призвал Канберру не отправлять их обратно в Тегеран из-за опасений за их безопасность.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк сообщил журналистам, что остальные члены команды также могут остаться в Австралии. Сборная находится в стране для участия в Кубке Азии.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана после сообщений о том, что пять футболисток попросили убежище в Австралии.