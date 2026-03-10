İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Avstraliya İranın qadın futbolçularına viza verib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 02:40
    Avstraliya İranın qadın futbolçularına viza verib

    Avstraliya İranın qadınlardan ibarət milli futbol komandasının beş oyunçusuna ölkədə qalmaları üçün viza verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Avstraliyanın daxili işlər naziri Toni Börk jurnalistlərə bildirib ki, komandanın qalan üzvləri də Avstraliyada qala bilərlər. Komanda Asiya Kubokunda iştirak etmək üçün ölkəyə gəlib.

    Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp Kanberradan təhlükəsizlikləri ilə bağlı narahatlıqları nəzərə alaraq İranın qadınlardan ibarət milli futbol komandasının oyunçulara viza verilməsini xahiş edib.

    Avstraliya İran Qadın futbolçu
    Австралия предоставит визы пяти футболисткам женской сборной Ирана после обращения Трампа

    Son xəbərlər

    03:37

    SEPAH gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsi üçün şərt qoyub

    Region
    03:00

    Niderland Aralıq dənizinə freqat göndərir

    Digər ölkələr
    02:40

    Avstraliya İranın qadın futbolçularına viza verib

    Digər ölkələr
    02:03

    İran ağırlığı 1 tondan çox olan döyüş başlıqlı raketlərdən istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    01:44
    Foto

    Azərbaycanın gender bərabərliyi sahəsindəki milli təcrübəsi BMT-də nümunə göstərilib

    Xarici siyasət
    01:27

    Türkiyə və İran liderləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    01:06

    "Reuters": ABŞ Rusiyaya qarşı neft sanksiyalarını yumşaltmağı nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    00:53

    Sarayda yolu keçmək istəyən piyadanı maşın vurub öldürüb

    Hadisə
    00:44

    Qrossi: İran uranının əhəmiyyətli hissəsi İsfahandadır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti