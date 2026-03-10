The Jerusalem Post: Израильские чиновники ждут затяжного конфликта с "Хезболлах"

Боевики "Хезболлах" продолжают проводить военные операции против Армии обороны Израиля. Они обстреливают позиции ЦАХАЛ с помощью противотанковых ракет. В руководстве Израиля считают, что группировка готовится к затяжной военной кампании.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Согласно изданию, действия ливанской группировки вызывают недоумение у израильских чиновников и дипломатов. Один из собеседников газеты объяснил происходящее тем, что "Хезболлах" уже нечего терять.

"В свете ослабления Ирана, вывода членов Корпуса стражей исламской революции из Ливана и блокировки финансовых переводов в пользу "Хезболлах", организация чувствует, что дошла до момента, когда она вынуждена действовать", - заявил неназванный западный дипломат.

Действия ливанского правительства вызывают гнев США, несмотря на его попытки вести переговоры с Израилем. Газета пишет, что Вашингтон считает, что Ливан действует недостаточно решительно в отношении "Хезболлах". Боевики же пытаются демонстрировать силу, чтобы предостеречь правительство от любых шагов, которые могут помешать действиям группировки. Параллельно с этим она пытается заставить Израиль свернуть свои военные позиции на ливанской территории.

Накануне Израиль объявил о начале наземной операции против "Хезболлах". Целью названы поиск и ликвидация террористов и инфраструктуры группировки.