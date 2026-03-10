Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонны

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 00:41
    КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонны

    Вооруженные силы Ирана при дальнейшем развитии конфликта в регионе собираются при своих атаках использовать только ракеты, боевая часть которых превышает 1 тонну.

    Как передает Report со ссылкой на государственное телевидение Ирана, c таким утверждением выступил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

    "С настоящего момента Ираном не будет запускаться ни одна ракета с боевой частью легче 1 тонны", - указал Мусави. Генерал КСИР пояснил, что у таких снарядов "большая дальность и область поражения гораздо шире".

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) ракеты Маджид Мусави
    Ты - Король

    Последние новости

    00:41

    КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонны

    Другие страны
    00:10

    СМИ: США рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против РФ

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"

    Внутренняя политика
    23:54

    Чемпионат Европы U-23: Определились финалисты

    Индивидуальные
    23:47

    CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершена

    Другие страны
    23:29

    Путин и Трамп обсудили по телефону Иран и Украину

    В регионе
    23:17

    При атаке на жилые районы Тегерана погибли 40 человек

    В регионе
    23:04

    Гросси: Значительная часть иранского урана находится в Исфахане

    Другие страны
    22:50

    МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации вокруг Ощадбанка

    Другие страны
    Лента новостей