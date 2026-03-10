КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонны
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 00:41
Вооруженные силы Ирана при дальнейшем развитии конфликта в регионе собираются при своих атаках использовать только ракеты, боевая часть которых превышает 1 тонну.
Как передает Report со ссылкой на государственное телевидение Ирана, c таким утверждением выступил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.
"С настоящего момента Ираном не будет запускаться ни одна ракета с боевой частью легче 1 тонны", - указал Мусави. Генерал КСИР пояснил, что у таких снарядов "большая дальность и область поражения гораздо шире".
Последние новости
00:41
КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонныДругие страны
00:10
СМИ: США рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против РФДругие страны
00:00
В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"Внутренняя политика
23:54
Чемпионат Европы U-23: Определились финалистыИндивидуальные
23:47
CBS: Трамп считает, что война против Ирана практически завершенаДругие страны
23:29
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран и УкраинуВ регионе
23:17
При атаке на жилые районы Тегерана погибли 40 человекВ регионе
23:04
Гросси: Значительная часть иранского урана находится в ИсфаханеДругие страны
22:50