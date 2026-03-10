КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше 1 тонны

Вооруженные силы Ирана при дальнейшем развитии конфликта в регионе собираются при своих атаках использовать только ракеты, боевая часть которых превышает 1 тонну.

Как передает Report со ссылкой на государственное телевидение Ирана, c таким утверждением выступил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

"С настоящего момента Ираном не будет запускаться ни одна ракета с боевой частью легче 1 тонны", - указал Мусави. Генерал КСИР пояснил, что у таких снарядов "большая дальность и область поражения гораздо шире".