СМИ: США рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против РФ
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 00:10
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения нефтяных санкций против России.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, на подобное решение повлияло резкое падение цены на нефть марки Brent.
Накануне глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Белый дом не намерен отказываться от санкционной политики в отношении РФ, несмотря на временное ослабление запрета для Индии на закупку российской нефти. Американский чиновник заметил, что это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной. Этот шаг был нацелен на то, чтобы "подавить страх нехватки нефти" и уменьшить "опасения на рынках", подчеркнул Райт.
