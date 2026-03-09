При атаке на жилые районы Тегерана погибли 40 человек

При сегодняшних атаках США и Израиля на жилые районы Тегерана погибли 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что в результате авиаударов были разрушены несколько высотных зданий.

В настоящее время на месте проводятся поисково-спасательные работы, не исключается увеличение числа погибших.