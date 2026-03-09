При атаке на жилые районы Тегерана погибли 40 человек
В регионе
- 09 марта, 2026
- 23:17
При сегодняшних атаках США и Израиля на жилые районы Тегерана погибли 40 человек.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.
Отмечается, что в результате авиаударов были разрушены несколько высотных зданий.
В настоящее время на месте проводятся поисково-спасательные работы, не исключается увеличение числа погибших.
