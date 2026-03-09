Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    При атаке на жилые районы Тегерана погибли 40 человек

    При атаке на жилые районы Тегерана погибли 40 человек

    При сегодняшних атаках США и Израиля на жилые районы Тегерана погибли 40 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Отмечается, что в результате авиаударов были разрушены несколько высотных зданий.

    В настоящее время на месте проводятся поисково-спасательные работы, не исключается увеличение числа погибших.

    Tehranda yaşayış binaları atəşə tutulub, 40 nəfər həlak olub
    Iranian media: 40 killed in US-Israeli attacks on residential areas of Tehran
