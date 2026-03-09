Tehranda yaşayış binaları atəşə tutulub, 40 nəfər həlak olub
- 09 mart, 2026
- 23:13
Tehranın Risalət meydanında bir neçə yaşayış binası hava zərbələrinə məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
Nəticədə binaların 40 sakini həlak olub, lakin ölü sayının artacağı istisna edilmir.
Hazırda ərazidə axtarış-xilasetmə işləri aparılır.
