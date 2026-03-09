Гросси: Значительная часть иранского урана находится в Исфахане

Почти половина иранского урана, обогащенного до 60% - а это всего лишь один шаг до оружейного уровня, - хранилась в туннельном комплексе в Исфахане и, вероятнее всего, все еще остается там.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, этот туннельный комплекс – единственный объект, который, судя по всему, не получил серьезных повреждений в результате ударов, нанесенных в июне прошлого года Израилем и США по иранским ядерным объектам.

Отметим, что дипломаты давно говорили, что Исфахан использовался для хранения урана, обогащенного до 60%. Международное агентство по атомной энергии подтвердило это в докладе для государств-членов в прошлом месяце, не уточнив, какой именно объем материала там находился.