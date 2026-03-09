İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Naxçıvana ilk reyslə gələn sərnişin: Prezidentimizə göstərdiyi diqqətə görə sonsuz minnətdarıq

    Daxili siyasət
    • 09 mart, 2026
    • 20:27
    Naxçıvana ilk reyslə gələn sərnişin: Prezidentimizə göstərdiyi diqqətə görə sonsuz minnətdarıq

    Bu gün Naxçıvana uçuş edən zaman eşitdik ki, artıq reyslərimiz, ənənəvi qaydada bərpa olunub. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Prezidentimizə, Naxçıvana və naxçıvanlılara göstərdiyi diqqətə, qayğıya görə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. İnşallah xalqımız bir də belə hadisələrlə rastlaşmaz.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlərə müsahibəsində Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi bərpa olunduqdan sonra bu reyslə Naxçıvana gələn ilk sərnişinlərdən biri Natəvan Hüseynova deyib.

    "Martın 6-da Bakıda hüzur yerinə iştirak etmək üçün Naxçıvan-Bakı reysi ilə uçuş edəcəkdim. Lakin məlum səbəblərə görə həmin reys təxirə salındı. Biz qardaş Türkiyənin İğdır hava limanı vasitəsilə Bakıya uçuş etdik. İğdırda da onları çox səmimi, mehriban şəkildə qarşılayıb yola salıblar", - deyə Natəvan Hüseynova bildirib.

    Naxçıvan İran AZAL
    app.type.
    Натаван Гусейнова: Мы безмерно благодарны нашему Президенту за проявленное внимание

    Son xəbərlər

    21:30

    Albaniya İranın Türkiyəyə qarşı ballistik raket hücumunu pisləyib

    Region
    21:21

    Zelenski: ABŞ-nin təklif etdiyi görüş təxirə salınır

    Digər ölkələr
    21:11

    Sərnişin: Prezidentimizin sayəsində hava yolumuz açıldı

    Daxili siyasət
    21:04
    Foto
    Video

    "Avroviziya 2026": Azərbaycan təmsilçisinin mahnı və klipi təqdim olunub

    İncəsənət
    21:01
    Foto

    Bahar Muradova BMT-də Türk Dövlətləri Təşkilatı adından çıxış edib

    Xarici siyasət
    20:50

    İsrailin zərbələri Livanda 486 nəfəri öldürüb

    Digər ölkələr
    20:48

    Paşinyan Aİ-nin Yaxın Şərq ölkələrinin liderləri ilə videokonfransında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:41

    G7 ölkələri strateji neft ehtiyatlarını hələ bazara çıxarmayacaq

    Energetika
    20:34
    Foto

    Brüsseldəki "Azərbaycan Evi"ndə Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti