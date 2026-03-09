Натаван Гусейнова: Мы безмерно благодарны нашему Президенту за проявленное внимание

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внутренняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 20:50
    6 марта я должна была вылететь в Баку рейсом Нахчыван-Баку, чтобы принять участие в церемонии соболезнования. Однако по известным причинам тот рейс был отложен. Мы вылетели в Баку через аэропорт Ыгдыр в братской Турции.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом в беседе с журналистами заявила Натаван Гусейнова - одна из первых пассажирок, прибывших в Нахчыван рейсом Баку-Нахчыван-Баку после восстановления авиасообщения.

    Она отметила, что и в Ыгдыре их встретили и проводили очень тепло и доброжелательно:

    "Когда сегодня мы летели в Нахчыван, услышали, что наши рейсы уже восстановлены в обычном режиме. Нашей радости нет предела. Выражаем Президенту нашу бесконечную благодарность за внимание и заботу, которые он проявляет к Нахчывану и нахчыванцам. Дай Бог, чтобы наш народ больше никогда не сталкивался с подобными случаями".

    Лента новостей