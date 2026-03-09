Türkiyə Prezidenti: Azərbaycanla daim təmasdayıq
Region
09 mart, 2026
- 20:08
"Bir millət, iki dövlət" şüarı ilə hərəkət etdiyimiz can Azərbaycan başda olmaqla bölgədəki digər qardaş ölkələrlə daim təmasdayıq".
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyə Şimali Kipr Türk Respublikasının müdafiəsi üçün 6 ədəd "F-16" qırıcı təyyarəsi və hava hücumundan müdafiə sistemlərini adaya yerləşdirib.
Ərdoğan həmçinin, regiondakı terrorçu qruplaşmaların fəaliyyətinin anbaan izləndiyini xatırladıb.
