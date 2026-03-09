İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Türkiyə Prezidenti: Azərbaycanla daim təmasdayıq

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 20:08
    Türkiyə Prezidenti: Azərbaycanla daim təmasdayıq

    "Bir millət, iki dövlət" şüarı ilə hərəkət etdiyimiz can Azərbaycan başda olmaqla bölgədəki digər qardaş ölkələrlə daim təmasdayıq".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə Şimali Kipr Türk Respublikasının müdafiəsi üçün 6 ədəd "F-16" qırıcı təyyarəsi və hava hücumundan müdafiə sistemlərini adaya yerləşdirib.

    Ərdoğan həmçinin, regiondakı terrorçu qruplaşmaların fəaliyyətinin anbaan izləndiyini xatırladıb.

