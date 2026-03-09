Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 09 марта, 2026
    • 20:08
    Эрдоган: Анкара и Баку регулярно поддерживают контакты

    Турция регулярно поддерживает контакты с Азербайджаном, а также союзниками в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил перезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании своего кабинета.

    "Мы постоянно на связи с дорогим нашему сердцу Азербайджаном, с которым мы действуем под лозунгом "Одна нация - два государства", а также с другими братскими странами региона", - заявил Эрдоган.

    Он также напомнил, что Анкара ежеминутно отслеживает деятельность террористических группировок в регионе.

    В свете ситуации в регионе Турция разместила в Турецкой Республики Северного Кипра шесть истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны для защиты острова, сообщил Эрдоган.

