Эрдоган: Анкара и Баку регулярно поддерживают контакты
В регионе
- 09 марта, 2026
- 20:08
Турция регулярно поддерживает контакты с Азербайджаном, а также союзниками в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявил перезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании своего кабинета.
"Мы постоянно на связи с дорогим нашему сердцу Азербайджаном, с которым мы действуем под лозунгом "Одна нация - два государства", а также с другими братскими странами региона", - заявил Эрдоган.
Он также напомнил, что Анкара ежеминутно отслеживает деятельность террористических группировок в регионе.
В свете ситуации в регионе Турция разместила в Турецкой Республики Северного Кипра шесть истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны для защиты острова, сообщил Эрдоган.
