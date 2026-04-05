İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Digər ölkələr
    • 05 aprel, 2026
    • 16:46
    Tramp: F-15-in ekipaj üzvü, çox hörmətli polkovnik xilas edilib - YENİLƏNİB

    ABŞ daha əvvəl İranın hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulmuş F-15 qırıcısının ağır yaralanmış ekipaj üzvünü xilas edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Biz İran dağlarının dərinliklərində olan ağır yaralanmış və həqiqətən də cəsur F-15 ekipaj üzvünü, zabitini xilas etdik. İran hərbçiləri fəal axtarış aparır və yaxınlaşırdılar. O, çox hörmətli polkovnikdir. İnsanlar və texnika üçün təhlükə səbəbindən belə reydlər olduqca nadir hallarda həyata keçirilir", - paylaşımda qeyd olunub.

    Trampın sözlərinə görə, amerikalı hərbçi İran səmasında yeddi saatlıq ikinci reyd nəticəsində xilas edilib.

    "Bazar ertəsi, saat 13:00-da Oval kabinetdə hərbçilərlə birgə mətbuat konfransı keçirəcəyəm", - Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri qeyd edib.

    Bu bəyanat İranın ABŞ Silahlı Qüvvələrinin vurulan Amerika təyyarəsinin pilotlarını xilas etmək üzrə uğursuz cəhdi barədə verdiyi məlumatın fonunda səsləndirilib.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran səmasında Amerikanın F-15E qırıcı təyyarəsinin ikinci heyət üzvünün xilas edilməsini təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social"da bildirib.

    "Biz ona çatdıq! Mən sizə onun sağ və sağlam olduğunu bildirməkdən çox məmnunam", - Tramp yazıb.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ hərbçiləri pilotu təxliyə etmək üçün ən cəsarətli axtarış-xilasetmə əməliyyatlarından birini həyata keçirib. "Yaralandı, amma hər şey yaxşı olacaq", - ABŞ Prezidenti əlavə edib.

    Daha əvvəl "Axios" portalı pilotun təyyarə qəzasından bir neçə saat sonra xilas edildiyini bildirib.

    Donald Tramp F-15 Eagle qırıcı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Трамп: Член экипажа F-15, высокоуважаемый полковник, спасен - ОБНОВЛЕНО-3
    Trump confirms rescue of second pilot from F-15E downed over Iran

    Son xəbərlər

    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti