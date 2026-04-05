Трамп: Член экипажа F-15, высокоуважаемый полковник, спасен - ОБНОВЛЕНО-3

США спасли тяжело раненого члена экипажа истребителя F-15, подбитого ранее ПВО Ирана.

Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

"Мы спасли тяжело раненого и по-настоящему храброго члена экипажа/офицера F-15, находившегося глубоко в горах Ирана. Иранские военные вели активные поиски и приближались. Он - высокоуважаемый полковник. Подобные рейды предпринимаются крайне редко из-за опасности для людей и техники", - следует из публикации.

По словам Трампа, американский военный был спасен в результате второго семичасового рейда над небом Ирана.

"В понедельник, в 13:00, я проведу пресс-конференцию совместно с военными в Овальном кабинете", - отметил глава Вашингтонской администрации.

Данное заявление прозвучало на фоне сообщения Ирана о безуспешной попытке ВС США спасти пилотов подбитого американского самолета.

09:23

Спецподразделения США эвакуировали второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, речь идет об офицере системы вооружения, который после катапультирования получил ранения, однако смог самостоятельно передвигаться и более суток скрывался в горной местности на юго-западе Ирана, избегая поимки.

Собеседники Axios отметили, что инцидент со сбитым самолетом стал крайне сложной операцией для американских военных. По их словам, подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) также были направлены в район предполагаемого нахождения американского офицера.

Согласно информации источников, оба члена экипажа были впоследствии эвакуированы в ходе специальной операции на территории Ирана. Один из американских чиновников заявил, что операция по спасению второго члена экипажа была проведена в субботу силами специализированного подразделения коммандос при мощной воздушной поддержке. По его словам, американские военные вели интенсивный огонь, а все задействованные силы в настоящее время уже находятся вне территории Ирана.

Как утверждают два источника, после катапультирования в пятницу пилот и офицер системы вооружения смогли выйти на связь через имеющиеся у них средства коммуникации. Пилота удалось эвакуировать спустя несколько часов после крушения самолета. Во время этой операции, по данным Axios, иранские силы сбили американский вертолет Black Hawk, в результате чего несколько членов экипажа получили ранения, однако воздушное судно смогло продолжить полет.

В публикации также говорится, что для установления местонахождения второго члена экипажа Центральное разведывательное управление США задействовало кампанию дезинформации, распространив на территории Ирана слухи о якобы уже состоявшемся обнаружении военнослужащего и подготовке его наземной эвакуации. Параллельно, как утверждается, ЦРУ использовало собственные специальные возможности для его поиска.

После установления точного местонахождения офицера соответствующая информация была передана Пентагону, американским военным и Белому дому, после чего президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать спасательную операцию.

По словам двух американских чиновников, силы КСИР также выдвинулись в этот район, чтобы сорвать эвакуацию. Источники утверждают, что самолеты ВВС США нанесли удары по иранским подразделениям, чтобы не допустить их приближения к месту проведения операции.

Как отмечает Axios, за ходом спасательной миссии Трамп и высокопоставленные представители его администрации наблюдали из ситуационного центра Белого дома.

08:41

Президент США Дональд Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана.

Как передает Report, об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Мы его достали! ... я с огромной радостью сообщаю вам, что он жив и здоров", - написал Трамп.

По его словам, американские военные провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций, чтобы эвакуировать пилота.

"Он получил ранения, но с ним все будет в порядке", - добавил президент США.

Ранее портал Axios сообщал, что пилот был спасен через несколько часов после крушения самолета.