    ВС Ирана: Попытка США спасти пилота сбитого F-35 провалилась

    ВС Ирана: Попытка США спасти пилота сбитого F-35 провалилась

    Операция по спасению пилота сбитого над небом Ирана американского истребителя F-35 провалилась.

    Как сообщает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на Центральный штаб ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

    "Попытки противника спасти пилота сбитого истребителя были пресечены", - говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что иранская ПВО сбила три самолета и два вертолета США и Израиля, включая истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk. Уточняется, что к югу от Исфахана был сбит также военно-транспортный самолет C130.

    Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что члены экипажа сбитого в Иране истребителя были спасены.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    "Xatəm əl-Ənbiya": ABŞ ordusu F-35 qırıcısının pilotunu xilas edə bilməyib
    Iran says US rescue attempt for downed F-35 pilot failed

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей