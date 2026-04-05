ВС Ирана: Попытка США спасти пилота сбитого F-35 провалилась

Операция по спасению пилота сбитого над небом Ирана американского истребителя F-35 провалилась.

Как сообщает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на Центральный штаб ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

"Попытки противника спасти пилота сбитого истребителя были пресечены", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что иранская ПВО сбила три самолета и два вертолета США и Израиля, включая истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk. Уточняется, что к югу от Исфахана был сбит также военно-транспортный самолет C130.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что члены экипажа сбитого в Иране истребителя были спасены.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.