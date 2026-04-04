Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 19:45
Новая система противовоздушной обороны Ирана 3 апреля сбила три самолета и два вертолета США и Израиля.
Как передает Report, об этом говорится в сегодняшнем заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Согласно информации, были поражены истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk. КСИР также сообщил о применении единой интегрированной системы противовоздушной обороны.
Ранее иранские вонные уже заявляли об уничтожении истребителя F-35 и задержании его пилота. Однако американское издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, написало, что речь могла идти о двухместном F-15E Strike Eagle.
