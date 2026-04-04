Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    • 04 апреля, 2026
    • 19:45
    Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана

    Новая система противовоздушной обороны Ирана 3 апреля сбила три самолета и два вертолета США и Израиля.

    Как передает Report, об этом говорится в сегодняшнем заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Согласно информации, были поражены истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk. КСИР также сообщил о применении единой интегрированной системы противовоздушной обороны.

    Ранее иранские вонные уже заявляли об уничтожении истребителя F-35 и задержании его пилота. Однако американское издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, написало, что речь могла идти о двухместном F-15E Strike Eagle.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке ПВО
    ABŞ-nin üç təyyarəsi İranın yeni hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulub

    Последние новости

    19:35
    Фото

    Наука и образование
    19:29

    Другие страны
    19:29

    Другие страны
    19:13

    Другие страны
    19:11
    Фото

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Внешняя политика
    18:57

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    Лента новостей