    "Xatəm əl-Ənbiya": ABŞ ordusu F-35 qırıcısının pilotunu xilas edə bilməyib

    • 05 aprel, 2026
    • 11:11
    Xatəm əl-Ənbiya: ABŞ ordusu F-35 qırıcısının pilotunu xilas edə bilməyib

    ABŞ-nin İranda vurulan F-35 qırıcı təyyarəsinin pilotunun xilaetmə əməliyyatı uğursuz olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Silahlı Qüvvələrinin "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahına istinadən "Fars" Xəbər Agentliyi məlumat yayıb.

    "Düşmənin vurulmuş qırıcı təyyarəsinin pilotunu xilas etmək üçün etdiyi cəhdlərin qarşısı alınıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) və İran Ordusu ABŞ-nin xilasetmə əməliyyatlarına mane olub:

    "Düşmənin İsfahanın cənubundakı hava vasitələri, o cümlədən iki "Black Hawk" helikopteri və bir C-130 hərbi nəqliyyat təyyarəsi hədəfə alınaraq vurulub".

    Qeyd edək ki, aprelin 3-də İranın yeni hava hücumundan müdafiə sistemi aprelin 3-də ABŞ ilə İsrailin üç təyyarəsini və iki helikopterini hədəf alıb. Məlumata görə, F-35 qırıcısı, iki A-10 təyyarəsi və daha iki "Black Hawk" helikopteri vurulub.

    Bildirilib ki, ABŞ-nin iki "Black Hawk" helikopteri İranın dağlıq ərazisində yaşayan tayfalar tərəfindən zərərsizləşdirilib.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp isə İranda vurulan F-15 qırıcı təyyarəsinin ekipaj üzvlərinin xilas edildiyini bəyan edib.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı birgə hərbi əməliyyata başlayıb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib. Bundan əlavə, İran qüvvələri Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bir sıra ölkələri öz hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı F-15 Eagle qırıcı Xatəm əl-Ənbiya hərbi komandanlığı ABŞ-nin qırıcı təyyarəsi vurulub
