"Axios": ABŞ hərbçiləri İranda vurulan F-15 təyyarəsinin ikinci pilotunu xilas edib
- 05 aprel, 2026
- 08:45
ABŞ-nin xüsusi təyinatlı qüvvələri axtarış-xilasetmə əməliyyatı zamanı İran üzərində vurulan F-15 qırıcı təyyarəsinin ikinci heyət üzvünü xilas edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə mənbələrə istinadən "Axios" xəbər yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, əməliyyat ABŞ aviasiyasının dəstəyi ilə həyata keçirilib.
Qeyd olunur ki, missiyadan sonra bütün ABŞ-nin bütün qüvvələri İrandan geri çəkilib.
