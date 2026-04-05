Axios: Спецназ США спас второго пилота сбитого в Иране F-15
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 08:39
Американский спецназ в ходе поисковой операции спас второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, операция проводилась при поддержке американской авиации.
Отмечается, что после завершения миссии все силы США были выведены с территории Ирана.
