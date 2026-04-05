    Mahaçqalada subasma səbəbindən üçmərtəbəli ev çöküb

    Region
    • 05 aprel, 2026
    • 17:12
    Mahaçqalada subasma səbəbindən üçmərtəbəli ev çöküb

    Mahaçqalada intensiv yağışların səbəb olduğu subasma nəticəsində üçmərtəbəli ev çöküb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bünövrə şahidlərin gözü qarşısında çökməyə başlayıb, içəridə insanlar ola bilər.

    Sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlara əsasən, yaşayış evi su ilə dolu uçuruma sürüşüb. Qonşu evlərin sakinlərinin təxliyəsi aparılır.

    Dağıstanın paytaxtında fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib.

    Daha əvvəl xəbər verilib ki, leysan yağışlarının fəsadları səbəbindən Dağıstanın 14 rayonunun 139 yaşayış məntəqəsi elektrik enerjisiz qalıb.

    Mahaçqala Subasma (daşqın) Dağıstan
    В Махачкале жилой дом обрушился из-за подтопления
    Residential building collapses in Makhachkala amid flooding

