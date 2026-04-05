İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Dağıstanda 139 yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb

    Region
    • 05 aprel, 2026
    • 16:24
    Dağıstanda 139 yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb

    Dağıstanın 14 rayonunun 139 yaşayış məntəqəsində elektrik enerjisinin kəsilmələri baş verib.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin respublika üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "14 rayonunun 139 yaşayış məntəqəsində elektrik təchizatının qəza şəraitində kəsilməsi barədə məlumat var. İlkin səbəb elektrik verilişi xətlərindəki (EVX) qısa qapanmalardır", - məlumatda bildirilib.

    Dağıstanın Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, pis hava şəraiti səbəbindən Akuşa, Buynaksk, Axtı, Tabasaran, Qayakənd, Lak, Qunib, Levaşi, Qaytaq, Babayurd, Qarabudaqkənd rayonlarında, eləcə də Mahaçqalada EVX-lərdə texnoloji pozuntular baş verib.

    Daha əvvəl Dağıstanda aprelin 4-dən 6-dək küləyin sürətinin 23 m/s-ə qədər güclənəcəyi və şiddətli yağışlarla bağlı xəbərdarlıq elan edilib.

    Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi Elektrik enerjisinin verilişi Kəndlər işıqsız qaldı Dağıstan Mahaçqala
    В Дагестане 139 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
    Over 130 settlements in Dagestan left without power aming severe weather

