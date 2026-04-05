Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    • 05 апреля, 2026
    • 12:55
    В Дагестане 139 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

    Аварийные отключения электроэнергии произошли в 139 населенных пунктах 14 районов Дагестана.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

    "Имеется информация об аварийном отключении электроснабжения в 14 муниципальных районах в 139 населенных пунктах. Предварительные причины - замыкания на линиях электропередачи (ЛЭП)", - говорится в сообщении.

    По данным Минэнерго Дагестана, из-за непогоды произошли технологические нарушения на ЛЭП в Акушинском, Буйнакском, Ахтынском, Табасаранском, Каякентском, Лакском, Гунибском, Левашинском, Кайтагском, Бабаюртовском, Карабудахкентском районах, а также в Махачкале.

    Ранее в Дагестане было объявлено предупреждение об усилении ветра до 23 м/с и сильных дождях с 4 по 6 апреля.

    Республика Дагестан Отключение электроснабжения
    Dağıstanda 139 yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb
    Over 130 settlements in Dagestan left without power aming severe weather

