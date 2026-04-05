В Махачкале жилой дом обрушился из-за подтопления
В регионе
- 05 апреля, 2026
- 15:26
В Махачкале из-за подтопления, вызванного интенсивными дождями, рухнул трехэтажный дом.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что фундамент начал проседать на глазах очевидцев, внутри могут находиться люди. Согласно появившимся в соцсетях кадрам, трехэтажное здание сползло в заполненный водой обрыв. Проводится эвакуация жильцов соседних домов.
В столице Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что из-за последствий ливней 139 населенных пунктов 14 районов Дагестана остались без электроснабжения.
