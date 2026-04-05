    Hakan Fidan Suriyada Zelenski və Əl Şaraa ilə görüşəcək

    05 aprel, 2026
    • 17:01
    Hakan Fidan Suriyada Zelenski və Əl Şaraa ilə görüşəcək

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Suriyaya səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    H. Fidanı Dəməşq Beynəlxalq Hava Limanında suriyalı həmkarı Əsəd Hasan Şeybani qarşılayıb.

    "Nazirlik mənbələrindən alınan məlumata görə, səfər çərçivəsində ikitərəfli mövzuların və regional məsələlərin müzakirə edilməsi nəzərdə tutulur", - məlumatda qeyd olunub və bildirilib ki, 17 və 29 yanvar razılaşmaları çərçivəsində Suriyanın şimal-şərqinin mərkəzi idarəetməyə inteqrasiya mərhələsinin qiymətləndirilməsi gözlənilir.

    Qeyd olunub ki, Suriyanın təhlükəsizliyinə yönəlik təhdidlərin müzakirə edilməsi, bölgədəki müharibənin Suriyaya təsirləri, Livandakı vəziyyət başda olmaqla, digər regional məsələlərin müzakirə olunması da nəzərdə tutulub.

    Bununla yanaşı, H, Fidanın Suriyaya səfər edən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Suriya Ərəb Respublikasının Prezidenti Əhməd Əl Şaraa ilə üçtərəfli görüş keçirməsi planlaşdırılır.

    Хакан Фидан встретится в Сирии с Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа
    Turkish FM Hakan Fidan to meet with Zelenskyy, Ahmed al-Sharaa in Syria

