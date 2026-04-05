    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Хакан Фидан встретится в Сирии с Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа

    05 апреля, 2026
    • 17:11
    Хакан Фидан встретится в Сирии с Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Сирию.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в международном аэропорту Дамаска его встретил сирийский коллега Асад Хасан аш-Шейбани.

    Согласно информации источников в турецком внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита планируется обсуждение двусторонней повестки и региональных вопросов.

    Отмечается, что в контексте договоренностей от 17 и 29 января ожидается оценка этапа интеграции северо-востока Сирии в систему центрального управления.

    Также предусмотрено обсуждение угроз безопасности Сирии, влияния войны в регионе на ситуацию в стране, обстановки в Ливане и других региональных вопросов.

    Кроме того, планируется трехсторонняя встреча Хакана Фидана с прибывшим в Сирию Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа.

    Hakan Fidan Suriyada Zelenski və Əl Şaraa ilə görüşəcək
    Turkish FM Hakan Fidan to meet with Zelenskyy, Ahmed al-Sharaa in Syria

