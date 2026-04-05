Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Avropa Kubokunda 24 medal qazanıblar
Komanda
- 05 aprel, 2026
- 16:25
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Gəncədə keçirilən Avropa Kubokunu 24 medalla başa vurublar.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayındakı turnirin ikinci günündə daha 11 idmançı mükadatçılar sırasına düşüb.
Yusuf Nəzər (73 kq) və Yaqub Məmmədov (81 kq) qızıl, Sadiq Məmmədov (73 kq) gümüş medala sahib çıxıb.
Akif Məmmədli (73 kq), Polad Həsənli Amin Mehdiyev (hər ikisi 81 kq), Ömər Axundov, Nurəddin Əliyev (hər ikisi 90 kq), Hüseyn Hüseynov, Tamerlan Əliyev (hər ikisi +90 kq), Məsumə Məmmədli (70 kq) bürünc mükafat qazanıblar.
Xatırladaq ki, ilk gündə Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları 13 medal qazanıblar.
