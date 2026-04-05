    Юные дзюдоисты Азербайджана завоевали 24 медали на Кубке Европы

    05 апреля, 2026
    Юные дзюдоисты Азербайджана завершили проходивший в Гяндже Кубок Европы, завоевав 24 медали.

    Как сообщает командированный на соревнования корреспондент Report, во второй день турнира, проходящего в Гянджинском дворце спорта, в число призеров вошли еще 11 азербайджанских спортсменов.

    Юсиф Назар (73 кг) и Ягуб Мамедов (81 кг) стали обладателями золотых медалей, Садыг Мамедов (73 кг) завоевал серебро.

    Бронзовые награды выиграли Акиф Мамедли (73 кг), Полад Гасанли (81 кг), Амин Мехдиев (81 кг), Омар Ахундов (90 кг), Нуреддин Алиев (90 кг), Гусейн Гусейнов (+90 кг), Тамерлан Алиев (+90 кг) и Масума Мамедли (70 кг).

    Напомним, в первый день соревнований азербайджанские юные дзюдоисты завоевали 13 медалей.

    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Avropa Kubokunda 24 medal qazanıblar
    Azerbaijan's young judokas win 24 medals at European Cup in Ganja

