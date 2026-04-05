Юные дзюдоисты Азербайджана завоевали 24 медали на Кубке Европы
Командные
- 05 апреля, 2026
- 16:52
Юные дзюдоисты Азербайджана завершили проходивший в Гяндже Кубок Европы, завоевав 24 медали.
Как сообщает командированный на соревнования корреспондент Report, во второй день турнира, проходящего в Гянджинском дворце спорта, в число призеров вошли еще 11 азербайджанских спортсменов.
Юсиф Назар (73 кг) и Ягуб Мамедов (81 кг) стали обладателями золотых медалей, Садыг Мамедов (73 кг) завоевал серебро.
Бронзовые награды выиграли Акиф Мамедли (73 кг), Полад Гасанли (81 кг), Амин Мехдиев (81 кг), Омар Ахундов (90 кг), Нуреддин Алиев (90 кг), Гусейн Гусейнов (+90 кг), Тамерлан Алиев (+90 кг) и Масума Мамедли (70 кг).
Напомним, в первый день соревнований азербайджанские юные дзюдоисты завоевали 13 медалей.
Последние новости
19:35
Фото
В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и АзербайджанаНаука и образование
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"Другие страны
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52